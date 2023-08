Britse scouts verlaten evenement in Zuid-Korea vanwege hitte

Britse scouts verblijven niet langer op het internationale scoutingevenement in Zuid-Korea vanwege de extreme hitte. De Britse scouting heeft besloten al zijn 4000 deelnemers van de World Scout Jamboree weg te halen. Ze zullen de komende dagen vertrekken naar hotels in de hoofdstad Seoul, ver weg van het kamp.

Scouting Nederland ziet geen reden om de scouts van het kamp weg te halen, "omdat er een verbetering is in de voorzieningen", zegt een woordvoerder. Zo heeft de Zuid-Koreaanse organisatie van het evenement gezorgd voor meer schaduwplekken, water, airconditioning en medisch personeel.

Zeker 600 scouts werden deze week onwel vanwege extreme hitte. In het land worden temperaturen van meer dan 35 graden gemeten. Ook acht Nederlandse scouts raakten onwel, ze zijn behandeld in een noodhospitaal. Op het evenement, dat eens in de vier jaar wordt gehouden, zijn 2000 Nederlanders aanwezig.

'Nederlanders willen niet weg'

Met het vertrek van de Britten moet de druk op de organisatie verlicht worden. Ruim 40.000 jonge scouts van over de hele wereld zijn naar Zuid-Korea gekomen. Net als de andere deelnemers reizen de Britten volgend weekend weer terug naar huis.

"We hebben dagelijks overleg met verschillende aanwezige landen", zegt Scouting Nederland over de situatie. Er hebben zich geen Nederlanders gemeld die graag van het kamp willen vertrekken vanwege de hittegolf. Volgens de organisatie hebben de deelnemers het "erg naar hun zin".