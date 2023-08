Dak van passage in Hengelo moet eraf door heftige regenval

Het dak boven de passage van een winkelcentrum in Hengelo moet er zo snel mogelijk af worden gehaald. De overkapping is beschadigd door het vele regenwater dat erop lag. Binnen vier dagen moet het dak weg zijn, heeft de gemeente besloten.

Een enorme hoeveelheid regenwater leidde er gisteren toe dat de overkapping flink doorboog. De politie zette de passage af en de brandweer maakte een gat in het dak, zodat het water kon wegstromen.

Maar die ingreep blijkt niet genoeg. Het dak is zo beschadigd dat het niet meer veilig is om eronderdoor te lopen. Het winkelcentrum blijft dicht tot de overkapping is weggehaald, schrijft RTV Oost.