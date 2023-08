Noodweer in Slovenië, twee Nederlanders omgekomen

Volgens de politie is het nog niet duidelijk is hoe de drie om het leven zijn gekomen. De Sloveense vrouw zou mogelijk het slachtoffer zijn van overstromingen. De twee Nederlanders zouden ook door het onweer getroffen kunnen zijn, zegt de politie.

Vanwege heftige regenval in het noorden van het land zijn meerdere wegen afgesloten. Ook een aantal grensovergangen is dicht. Daarnaast zitten ongeveer 16.000 huishoudens zonder stroom, zegt STA.

Weerdienst ARSO laat weten dat in korte tijd tussen de 100 en 150 millimeter regen is gevallen in het noorden van het land. Op sommige plekken gaat het om 200 millimeter. Dat betekent dat de gemiddelde neerslag voor de hele maand augustus binnen 24 uur is gevallen.

De Nederlander Rick van der Zweth is op vakantie in Slovenië en zag zijn camping aan de rivier worden weggevaagd door het vele water. Na een urenlange stortregen trad de rivier in korte tijd buiten zijn oevers.

"Ik zie nu een gigantisch kolkende rivier, helemaal bruin, met boomstronken en keien er in", zegt Van der Zweth op NPO Radio 1. "Het is huiveringwekkend wat de natuur nu doet." Behalve de verdwenen camping zag hij ook veel huizen waarvan de benedenverdieping onder water staat.

Kroatië en Bosnië

De zware regenval is nog niet voorbij, is de verwachting. Volgens meteorologen zal de regen zich uitbreiden naar Kroatië en Bosnië en ook daar de komende 24 uur aanhouden.

EU-commissaris Lenarcic van het Europese Crisismanagementcentrum heeft aangekondigd klaar te staan om hulp te bieden als de nationale hulpdiensten daar om vragen, meldt STA.

De afgelopen weken was er al eerder sprake van noodweer in Europa. Vorige maand vielen er vier doden in Kroatië en Slovenië na noodweer. Ook toen zaten tienduizenden Slovenen zonder stroom. Vorige week kampte het noorden van Italië met onweersbuien, overstromingen en hagel, terwijl op andere plekken in Italië juist hitterecords werden gebroken.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor meer overstromingen en aardverschuivingen die kunnen ontstaan door de hevige regenval in Slovenië. Het reisadvies is niet aangescherpt en blijft groen.