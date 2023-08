Bijna dertig jaar en levenslang voor vergismoord in buurthuis Amsterdam

Randall D. en Emylio G. hebben 29,5 jaar en een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de schietpartij in een Amsterdams buurthuis waarbij Mohamed Bouchikhi (17) omkwam, een stagiair die niet het doelwit was van de daders.

D. krijgt 29,5 jaar cel, omdat hij volgens de rechtbank een beperkter strafblad had dan zijn medeverdachte. Hun strafzaak ging ook over twee liquidaties in 2015 in Amsterdam en Zaandam, maar daarvoor werden ze vandaag vrijgesproken.

De schietpartij in het buurthuis bracht een schokgolf in de Amsterdamse wijk Wittenburg teweeg. Bouchikhi probeerde zich te verstoppen toen twee gewapende mannen het buurthuis binnen stormden. Hij ging op de grond liggen en bedekte zijn hoofd, maar werd van dichtbij met een kalasjnikov doodgeschoten.

D. en G. worden tevens schuldig bevonden aan twee pogingen tot moord; twee anderen in het buurthuis raakten gewond. Die dag was er een kookcursus bezig, waardoor jonge kinderen getuige waren van de schietpartij. "Het handelen van D. en G. geeft blijk van een ongekende meedogenloosheid", zei de rechter.

Afgeluisterde gesprekken

De rechter benadrukt dat de familie van Bouchikhi "onherstelbaar is gebroken". "Ze waren bij alle zittingen aanwezig en dat heeft indruk gemaakt op de rechtbank." De rechter heeft bij de strafmaat tevens rekening gehouden met het feit dat de twee zich grotendeels op hun zwijgrecht hebben beroepen. "De nabestaanden en slachtoffers zijn met vragen achtergebleven."

De rechtbank acht onder meer bewezen dat D. en G. de schutters waren op basis van dna op een petje dat bij de uitgebrande vluchtauto is gevonden en afgeluisterde gesprekken.

Naast de schietpartij in het buurthuis stonden de beide verdachten terecht voor een andere liquidatie. Emylio G. werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op Siegmar Flaneur in Amsterdam Zuidoost en Randall D. is volgens het OM een van de mannen die Lucas Boom om het leven brachten in Zaandam. Volgens de rechter kon de betrokkenheid van beide verdachten niet worden bewezen.

Getraumatiseerde ooggetuigen

De liquidatie van Boom gebeurde vlak bij een basisschool in de stad. Tientallen jonge kinderen waren getuige van de moord.

Het OM had in mei twee keer levenslang geëist en sprak over "drie levensdelicten die onder gruwelijke omstandigheden zijn gepleegd. De één zo mogelijk nog gruwelijker dan de andere." Daarbij benadrukte het OM dat naast de gedode slachtoffers en gewonden er "tientallen getraumatiseerde ooggetuigen" zijn.