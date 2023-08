Nederland schort samenwerking met overheid Niger op

Nederland schort de samenwerking met de centrale overheid in Niger voorlopig op. De reden is de staatsgreep die vorige week door het leger werd gepleegd. De democratisch gekozen president Bazoum werd daarbij afgezet.

Nederland heeft in Niger programma's op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en veiligheid die via de centrale overheid lopen, zoals een gezondheidsproject, een programma voor verbetering van het gevangeniswezen en een bijdrage aan een EU-trainingsmissie voor grensbewakers.

Demissionair minister Schreinemacher en demissionair staatssecretaris Van der Burg waren begin dit jaar in Niger om over illegale migratie te praten. Veel migranten die Sub-Sahara-Afrika naar Europa willen, reizen via Niger. Ook de samenwerking om dat tegen te gaan is voorlopig opgeschort.

Nederland onderzoekt nog of programma's die via de VN of andere organisaties lopen wel kunnen doorgaan.

Coupleider generaal Tiani zei gisteren dat hij Bazoum niet zal laten terugkeren zijn post.