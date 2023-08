Droneaanval op marineschip: 'Oekraïne wil laten zien dat Rusland nergens veilig is'

Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen bij de aanval. Aan boord van het schip waren volgens de bron 100 bemanningsleden.

Op beelden is te zien dat het schip na de aanval sterk overhelt. De operatie met een varende drone die 450 kilogram TNT aan boord had, zou zijn uitgevoerd door de Oekraïense marine en de veiligheidsdienst SBU.

Een Russisch oorlogsschip in de haven van Novorossiejsk is vannacht zwaar beschadigd door een Oekraïense aanval met zeedrones. Volgens een bron van persbureau Reuters bij de Oekraïense inlichtingendiensten gaat het om een landingsschip, de Olenegorski Gornjak.

Het Russische ministerie van Defensie meldde in een korte verklaring dat de Russische marine de aanval met twee zeedrones had afgeslagen en dat de drones waren vernietigd. Het maakte geen melding van enige schade. Volgens een bron die de havenactiviteiten volgt, was wel te zien dat een groot marineschip werd weggesleept dat niet meer op eigen kracht kon varen.

Russische militaire bloggers berichten wel over de schade. Eén compartiment is lek geschoten aan bakboordzijde, meldt blogger Rybar. De bemanning was volgens de blogger compleet verrast, er is vanaf het schip zelfs niet op de zeedrone geschoten. Rybar verwacht dat het schip hersteld zal worden. Verder veronderstelt hij dat de zeedrone door een vliegende verkenningsdrone van de NAVO naar zijn doel is geleid.