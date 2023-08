Urker vissers willen naast vissen ook informatie uit zee halen

De boten van de vissersvloot van Urk moeten informatie uit de zee gaan halen en doorgeven aan de overheid en onderzoekers. Daarvoor pleit de Visserij Coöperatie Urk. Zij stellen voor dat boten in de toekomst beschikken over allerlei sensoren, zodat ze meer uit de zee halen dan enkel vis.

"Het verdienmodel zit 'm niet meer alleen in vissen", zegt Albert Hartman van de coöperatie tegen Omroep Flevoland. "De hoge prijzen van brandstof maken het moeilijk rendabel te zijn. Ook zijn we kort geleden 23 van de in totaal 135 kotters verloren door een saneringsregeling van de overheid. Dat heeft ons aan het denken gezet."