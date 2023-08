'Korte-sokkentraining' voor Oranje in Sydney richting 'onvoorspelbaar' Zuid-Afrika

Oranje heeft een eerste, rustige, training achter de rug op Australische bodem. De ploeg werkt op het WK toe naar de achtste finale tegen Zuid-Afrika, die zondag om 4.00 uur Nederlandse tijd in Sydney gespeeld wordt. Vandaag vloog Oranje van Nieuw-Zeeland naar Australië, waar zoals de voetbalsters het zelf noemen een 'korte-sokkentraining' op het programma stond. Dat is een soort uitlooptraining zonder scheenbeschermers, waarbij de speelsters zelf mogen bepalen hoe lang ze op het veld staan.

38.000 toeschouwers en opnieuw Japanse arbiter Bij de wedstrijd tussen Oranje en Zuid-Afrika worden zo'n 2.000 Nederlandse fans verwacht. Het Sydney Football Stadium biedt plaats aan 45.500 toeschouwers. Er zijn zo'n 38.000 tickets verkocht. De achtste finale staat onder leiding van de Japanse arbiter Yoshimi Yamashita. Zij floot eerder het duel tussen Nederland tegen de Verenigde Staten (1-1) en daar waren bondscoach Andries Jonker en de speelsters niet erg tevreden over. Zo vond Jonker dat Yamashita veel te coulant was. "Ze had veel eerder gele kaarten moeten geven aan speelsters van de VS", zei hij. "Ik vond dat niet goed." Ook Lieke Martens was niet te spreken over de arbiter. "Die zat er soms niet goed bij. Dat was onbegrijpelijk."

Reservekeeper Lize Kop trainde niet mee bij de keepers, maar bij de veldspeelsters en middenvelder Jackie Groenen verdween na enkele rondjes om het veld weer in de catacomben van het Jubilee Stadium. Omdat het slechts een aangepaste training was aan het einde van een lange reisdag, hoeven daar geen zware conclusies aan verbonden te worden. Wie wel de volledige training afwerkte, was Lineth Beerensteyn. Nadat de spits in de openingswedstrijd tegen Portugal geblesseerd uitviel, heeft ze geen minuut meer gespeeld op het WK. Afgelopen zondag deed Beerensteyn al voor het eerst weer mee met een deel van de groepstraining. Beerensteyn kan spelen "Het gaat goed", zei de stralende Beerensteyn na de training in Sydney. "Zoals jullie zien, train ik weer helemaal met de groep mee."

Lineth Beerensteyn is nog niet helemaal pijnvrij, maar kan zondag wel meespelen in de achtste finale van het WK tegen Zuid-Afrika. De spits vreesde eerder dat de enkel blessure het einde van haar toernooi zou betekenen. - NOS

De aanvaller van Juventus is vooral opgelucht. "Toen ik tegen Portugal geblesseerd raakte aan mijn enkel, ging er van alles door mijn hoofd. Je denkt: het zal toch niet zo zijn dat het toernooi voor mij al voorbij is? Maar de dag erna kreeg ik goed nieuws." De blessure van Beerensteyn viel mee. "Helemaal pijnvrij ben ik nog niet, maar in principe kan ik alles weer. Als het aan mij ligt, kan ik zondag wel spelen." Al valt het na de goede optredens tegen de Verenigde Staten (1-1) en met name Vietnam (7-0 winst) natuurlijk nog te bezien of bondscoach Andries Jonker überhaupt gaat sleutelen aan zijn basisopstelling. Na de sterke groepsfase behoort Oranje opeens tot de favorieten op het WK. Ook omdat toplanden als de VS, Engeland, Frankrijk en Spanje vooralsnog tegenvallen. Duitsland, Brazilië en Canada zijn in de groepsfase zelfs al uitgeschakeld. Met Zuid-Afrika heeft Oranje in de achtste finale een op papier gunstige tegenstander. De ploeg staat slechts 54ste op de wereldranglijst. Geen snelheid, maar inzicht In het spelershotel bekeek de selectie van Oranje zoveel mogelijk andere WK-duels en dus ook van de aankomende opponent. "Zuid-Afrika is heel onvoorspelbaar", vindt aanvoerder Sherida Spitse. "Ze hebben een paar hele goede spelers. Daar gaan we onze handen vol aan krijgen."

Sherida Spitse was haar hele carrière middenvelder, maar op het WK staat de aanvoerder in de verdediging. Zondag moet ze de snelle Zuid-Afrikaanse spits Thembi Kgatlana beteugelen in de achtste finale. - NOS

Thembi Kgatlana is met twee goals en twee assist de gevaarlijkste vrouw bij Zuid-Afrika. "Die spits is een aardige speler", beaamt Spitse. "Maar ook op het middenveld hebben ze goede spelers. Ze werken hard, zijn balvaardig en snel." De 33-jarige Spitse speelde haar hele carrière op het middenveld, maar op dit WK is ze een van de drie centrale verdedigers in het 3-5-2-systeem. En hoewel ze het zeker niet van haar snelheid moet hebben, kent Spitse geen angst voor de rappe Kgatlana. "Ik ga het met mijn inzicht oplossen", zegt de recordinternational van Oranje resoluut. "Ook tegen Portugal en de VS kregen we te maken met snelle aanvallers, maar volgens mij zijn we niet veel in de problemen gekomen. We geven elkaar rugdekking en doen het samen." De wedstrijd tussen Oranje en Zuid-Afrika is live te volgen bij de NOS. De voorbeschouwing van de wedstrijd start om 3.30 uur op NPO 1 en via NOS.nl: