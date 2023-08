WK-brons voor handboogschutters op compoundklasse

De Nederlandse handboogschutters zijn op de WK in Berlijn winnaar geworden van het brons in de landenwedstrijd op het onderdeel compound.

Mike Schloesser, Sil Pater en Jay Tjin-A-Djie klopten in de troostfinale Zuid-Korea met 235-231. Het is pas de tweede keer dat Nederland op dit niet-olympische onderdeel een WK-medaille wint.

Vier jaar geleden won Oranje, eveneens met Schloesser en Pater in de gelederen, ook al brons. Vorig jaar pakte Schloesser tijdens de EK in München de titel.

Naast het brons

Schloesser greep later op de dag samen met Sanne de Laat naast het brons in de wedstrijd voor gemengde teams. Het duo stond tegen Luxemburg lang aan de goede kant van de score, maar drie negens in de laatste beurt ging het mis: 155-156.