FIFA onderzoekt of beruchte bondscoach Zambia aan borst eigen speelster zat

De FIFA start een onderzoek naar de bondscoach van de Zambiaanse voetbalsters Bruce Mwape. De 63-jarige man zou na afloop van een trainingssessie vorige week vrijdag voor het WK-duel met Costa Rica met zijn handen over de borst van een van zijn speelsters hebben gewreven.

Meerdere speelsters uit het team zouden volgens The Guardian het incident hebben gezien.

Wereldvoetbalbond FIFA bevestigt dat er een klacht is binnengekomen rond het Zambiaanse vrouwenelftal, maar over de exacte aard wordt niets vermeld. "De FIFA neemt elke beschuldiging van ongepast gedrag zeer serieus en heeft een duidelijke procedure ingesteld zodat iedereen in het voetbal melding kan maken."

'Geen klacht ontvangen'

De Zambiaanse voetbalbond (FAZ) weet van niets en zegt in een verklaring dat het "geen enkele klacht van deze aard" heeft ontvangen. "We waren daarom verrast toen we lazen over dergelijke aantijgingen tegen de bondscoach, zoals die in de pers verschenen."

"Alle trainingen zijn door FAZ-media op camera vastgelegd en bieden geen beelden van het incident zoals The Guardian het opschrijft. Daarbij was bij iedere trainingssessie van het Zambiaanse team ook een FIFA-filmcrew aanwezig", aldus de Zambiaanse bond.