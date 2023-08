Judoka's Tsjakadoea en Cornelisse al snel klaar op Masters in Boedapest

Tornike Tsjakadoea heeft bij de World Masters in Boedapest, waaraan per klasse alleen de top-36 van de wereldranglijst deelneemt, geen potten kunnen breken. De 26-jarige judoka verloor in de klasse tot 60 kilogram al in de eerste ronde van Romain Valadier Picard.

Het duel tussen Tsjakadoea, de mondiale nummer 25, en de elf plaatsen hoger gerangschikte Fransman was weinig verheffend. Tsjakadoea had vorig jaar op de WK nog van Picard gewonnen, maar kwam nu nooit echt in de buurt van een score. De Leeuwarder, die zich leek te ergeren aan de arbitrage, kreeg na enkele seconden in de extra tijd zijn derde en dus fatale straf.

Bij de vrouwen viel er evenmin Nederlands succes te noteren. In de categorie tot -57 kilogram overleefde ook Pleuni Cornelisse de eerste schifting niet. De 24-jarige Noord-Hollandse verloor kansloos van de Georgische Eteri Liparteliani.

Cornelisse, 25ste op de mondiale ladder, had eind 2021 in de finale van de EK voor gemengde teams van de nummer tien van de wereld gewonnen. Ditmaal werd ze al na 45 seconden op haar zij geworpen en een minuut later sloeg de winnares van EK-brons in 2022 nogmaals toe.