Ethiopië roept noodtoestand uit vanwege onrust in Amhara

De regering van Ethiopië heeft de noodtoestand uitgeroepen. Dat volgt op een verzoek van het bestuur in de noordelijke regio Amhara om de orde te herstellen. Onder de noodtoestand kan de regering bijeenkomsten verbieden, mensen zonder reden oppakken en uitgaansverboden instellen.

Deze week braken in Amhara gevechten uit, onder meer bij het vliegveld van de stad Lalibela, tussen het regeringsleger en de lokale Fano-militie. Het is nog onduidelijk of de noodtoestand alleen is uitgeroepen voor Amhara of dat hij in heel Ethiopië van kracht is.

Het regiobestuur vroeg president Abiy Ahmed in een brief om "gepaste maatregelen". De situatie zou steeds moeilijker worden en de gevechten zouden grote "economische, sociale en humanitaire" schade hebben veroorzaakt. Over slachtoffers is niets bekendgemaakt.

De Amerikaanse ambassade riep landgenoten in Amhara gisteren op om een schuilplaats op te zoeken. Ook Britten geven het advies om niet naar Amhara te reizen.

Oorlog in Tigray

Amhara is de regio met de meeste inwoners van Ethiopië. Sinds april is het daar onrustig. De federale regering in Addis Abeba wilde de lokale strijdkrachten ontwapenen, waaronder ook de Fano-militie die twee jaar geleden meevocht in de strijd tegen rebellen uit de naastgelegen regio Tigray. In die strijd werd in november een staakt-het-vuren bereikt.