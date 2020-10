Doden bij aanslag met autobom in noorden van Syrië

In de Noord-Syrische stad al-Bab zijn meerdere mensen om het leven gekomen toen er een autobom ontplofte op een drukke plek. Er zijn volgens een schatting van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten 18 mensen omgekomen .

De meeste slachtoffers zijn burgers. De lokale hulporganisatie Witte Helmen zegt dat er ten minste 82 mensen gewond zijn. Ook is er veel schade aan gebouwen.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Terreurorganisatie Islamitische Staat heeft vaker aanslagen gepleegd in de stad, sinds die onder controle staat van Turkije.

Al-Bab ligt ten noordoosten van Aleppo, niet ver van de Turkse grens. Gematigde Syrische rebellen veroverden de stad in 2017 met steun van het Turkse leger op Islamitische Staat. Het was een van de laatste IS-bolwerken in het westen van Syrië.