Verdachte steekincident HEMA Wormer had winkelverbod

De 21-jarige verdachte van het steekincident in de HEMA in Wormer had een winkelverbod voor dit winkelfiliaal. Gisterenmiddag raakte een 23-jarige medewerkster van de winkel zwaargewond nadat ze werd neergestoken.

Kort voor het incident was de vrouw in de winkel aan de Faunastraat gesignaleerd, meldt persbureau ANP. De politie werd ingeschakeld vanwege het winkelverbod van de vrouw. Agenten hebben haar vervolgens naar buiten begeleid. Toen het leek alsof zij uit de buurt wegging, zijn de agenten ook vertrokken.

Toch ging het mis. De vrouw keerde terug naar de winkel. De politie werd weer gebeld, maar op dat moment had het steekincident al plaatsgevonden. Winkelmedewerkers hebben volgens de politie de verdachte aangehouden en levensreddende handelingen bij het slachtoffer uitgevoerd. Zij is naar het ziekenhuis gebracht.

Reden winkelverbod nog niet duidelijk

Het is niet bekend waarom de 21-jarige verdachte eerder al een verbod heeft gekregen voor het winkelfiliaal. Ook is het niet duidelijk of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden.

"De schrik zit erin. We ontfermen ons nu vooral over al ons personeel", zei een woordvoerder van de HEMA-winkel gisteren tegen NH Nieuws.

Aan personeel en klanten die in de winkel aanwezig waren, wordt slachtofferhulp aangeboden.