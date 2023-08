Amerikaans stel probeerde miljarden aan gestolen bitcoins wit te wassen

Een Amerikaans stel heeft bekend schuldig te zijn aan het proberen wit te wassen van miljarden dollars na een zeer grote cryptoroof in 2016. Het gaat om bitcoins die werden gestolen van de online beurs Bitfinex, een handelsplatform voor cryptovaluta.

Het stel had voor het witwassen buitenlandse bankrekeningen geopend en gouden munten begraven, maar ze vielen door de mand met een cadeaukaart van een warenhuis.

De 119.754 gestolen bitcoins waren 71 miljoen dollar (65 miljoen euro) waard op het moment van de hack in 2016. Op het moment van hun arrestatie in februari van dit jaar was dat gegroeid tot een waarde van 4,5 miljard dollar (4,1 miljard euro).

In totaal kwamen zo'n 25.000 witgewassen cryptomunten in dollarvorm op de rekening van het stel terecht. De overige 94.000 gestolen bitcoins konden eerder worden veiliggesteld. Justitie zei destijds dat de teruggevonden crypto de grootste financiële inbeslagname was in de geschiedenis van het Amerikaanse ministerie.

Goud begraven in Californië

De in Rusland geboren Amerikaan Ilya Lichtenstein (35) zegt verantwoordelijk te zijn voor de hack zelf. Zijn vrouw, de 33-jarige Heather Morgan, hielp haar man het gestolen geld wit te wassen. Lichtenstein wist een deel van de crypto om te zetten in goud, dat zijn vrouw vervolgens begroef in Californië. De politie heeft de munten ondertussen teruggevonden.

Morgan, die rapt onder de naam Razzlekhan, zei dat ze lange tijd niets wist over het hackende verleden van haar man. Er gingen naar haar zeggen pas alarmbellen af toen hij tijdens een vakantie in Kazachstan documenten verbrandde in een vuilnisbak. "Toen ik hem ernaar vroeg, antwoordde hij ontwijkend."

Hij zou de hack in 2020 aan haar bekend hebben. Hun reizen naar Kazachstan en Oekraïne bleken bedoeld om katvangers geld te laten storten op buitenlandse bankrekeningen. Ze wisten daarbij de politie te misleiden door met verschillende valse identiteiten de bitcoins naar andere accounts te sluizen.

Cadeaukaart

Het stel ging uiteindelijk de fout in bij de aanschaf van een cadeaukaart van 500 dollar van de Amerikaanse supermarktketen Walmart. De online kaart werd naar een Russisch emailadres gestuurd, dat gelinkt kon worden aan Lichtenstein.

De Amerikaanse autoriteiten zeiden eerder dit jaar dat de arrestaties laten zien dat cryptomunten geen veilige haven bieden voor criminelen. "Criminelen laten altijd sporen na", zei de vicedirecteur van de FBI.

Lichtenstein zit nog vast, Morgan is op borgtocht vrij. Het is nog niet bekend wanneer het stel hun straffen hoort.