Opnieuw werkzaamheden stilgelegd aan omstreden azc Albergen

De gemeente Tubbergen heeft opnieuw de werkzaamheden stilgelegd rondom het toekomstige asielzoekerscentrum in Albergen. Het COA was begonnen met het vernieuwen van het elektriciteitsnetwerk voor het pand, terwijl de vergunning nog niet rond was, schrijft RTV Oost.

Een jaar geleden kondigde demissionair staatssecretaris Van der Burg aan dat er 150 asielzoekers worden opgevangen in Albergen, zonder goedkeuring van de gemeente. Dit besluit stuitte op veel kritiek van inwoners. Zo werd er twee weken geleden nogmaals geprotesteerd.

Bezwaartermijn

De gemeente heeft de werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk stilgelegd tot half augustus. De reden is dat er nog bezwaar op de vergunning kan worden gemaakt. Wanneer deze zogenoemde bezwaartermijn nog niet verlopen is, mogen klussen niet worden uitgevoerd. Desondanks was het COA aan de slag gegaan met het elektriciteitsnetwerk.

Het is niet voor het eerst dat de gemeente Tubbergen het COA terugfluit. In juni kwamen werkzaamheden aan het asielzoekerscentrum stil te liggen, omdat er zonder vergunning afvoerpijpen waren geplaatst. Het COA was in de veronderstelling dat de afvoerpijpen buiten de vergunning vielen.

Volgend jaar maart worden de eerste asielzoekers verwacht in Albergen.