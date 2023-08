Vorig jaar in metamorfose, nu kent Feyenoord bijna onwennig rustige voorbereiding

Het is begin augustus en het is rustig rond Feyenoord. De Rotterdamse club heeft het grootste deel van het kampioenselftal binnenboord kunnen houden en zich al op meerdere posities versterkt. De ploeg van Arne Slot is klaar voor de strijd om de eerste prijs: de Johan Cruijff Schaal.

Hoe anders was de situatie een jaar geleden. Na de verloren Conference League-finale tegen AS Roma vertrok een flink aantal bepalende spelers. Slot moest gaan bouwen aan een nieuw elftal. Een landstitel was destijds niets meer dan een illusie.

Waar Feyenoord vorig seizoen tot diep in de herfst was omgeven met vraagtekens, is het nu hartje zomer dé titelfavoriet. En dus ook de favoriet om in de eigen Kuip PSV te verslaan in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Een rol die ze in Rotterdam allesbehalve gewend zijn.

Lekker voetballen, kansloos verlies

De vraag is hoe Feyenoord daarmee omgaat. Iedereen in en rond de club lijkt zich comfortabel te voelen, maar het gevaar van té comfortabel ligt op de loer. En dat kan Feyenoord zich niet veroorloven, zo bleek bijvoorbeeld al in de voorbereiding tegen het Duitse Hoffenheim, waarvan met 4-2 verloren werd.

"In die wedstrijd kwamen we om lekker te voetballen en toen verloren we redelijk kansloos", blikte Slot terug. Het wekte woede bij de trainer. De twee andere wedstrijden tegen prominente ploegen in de voorbereiding stemden hem vrolijker.