Meer mensen verzuimden belastingaangifte te doen

Meer mensen hebben dit jaar verzuimd om belastingaangifte te doen. Dat bevestigt de Belastingdienst na berichtgeving van Nu.nl. 197.000 mensen die aangifte hadden moeten doen over 2022 hebben dat niet op tijd gedaan. Vorig jaar waren dat er zo'n 100.000.

Het is niet duidelijk waarom het zo toeneemt, zegt manager inkomensheffingen Steef Cobben van de Belastingdienst. De belastingdienst benadert mensen via telefoon en sms en vraagt dan ook waarom er geen aangifte is gedaan. "Sommige mensen zeggen: ik ben het helemaal vergeten, of ik had er geen tijd voor", zegt Cobben in het NOS Radio 1 Journaal.

Ze spreken ook mensen die het niet lukt om de aangifte in te dienen. "Dat ze in een hele specifieke situatie zitten waar ze eigenlijk niet zo goed uit komen. Denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding. Dan kan het echt moeilijk zijn om de aangifte in te dienen", zegt hij.

"Wij nodigen ze dan uit op onze kantoren en wij helpen ze dan met het invullen van de aangifte en kijken samen met de mensen hoe we toch die aangifte op de juiste manier kunnen indienen."

Boete

Dit jaar waren er ook meer mensen die aangifte moesten doen dan vorig jaar. Dat aantal varieert ieder jaar, zegt Cobben.

Na de deadline op 1 mei kregen mensen die de aangifte nog niet hadden ingevuld een herinneringsbrief. "Dan krijg je een paar weken de tijd om te reageren. Gebeurt dat niet, dan sturen wij een iets minder vriendelijke aanmaning. Ook dan hebben ze nog een aantal weken de tijd om toch de aangifte in te dienen."

Zo niet, dan gaat de Belastingdienst uiteindelijk het inkomen schatten en komt er een verzuimboete van 385 euro bovenop.

De komende tijd probeert de Belastingdienst mensen nog te benaderen. Inmiddels heeft 60 procent van de mensen die ze bereikt hebben de aangifte ingediend of een afspraak gemaakt om dat te doen. Eind augustus wil de Belastingdienst iedereen benaderd hebben.