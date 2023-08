Vele regen goed voor de natuur en de drinkwatervoorraden

Na weken van regen snakken veel mensen naar de zon. Maar er zit ook een goede kant aan de vele buien, regen en motregen van de afgelopen tijd.

"Voor de natuur is dit weer heel goed eigenlijk", zegt hydroloog Niko Wanders van de Utrecht Universiteit. "We hebben voor de mensen die moeten fietsen naar hun werk nu vervelende miezerdagen, maar het geeft de natuur heel veel water. Het gaat ook heel rustig, zodat het ook heel rustig de grond in kan trekken."

Buien die tot overstromingen leiden, leveren voor de natuur niet veel op. "Die stromen meteen het riool in en naar de slootjes en de zee. Dat is kwijt. Maar juist op die dagen die grijs zijn met miezer en elke dag een klein beetje regen zie je dat het water heel mooi de grond in kan trekken. De voorraad die we nu opbouwen kan ons helpen tot het einde van de zomer."

Droge juni, natte juli

In juni viel slechts 23 millimeter, bijna twee derde minder dan het gemiddelde van die maand. In juli viel gemiddeld 98 millimeter, een kwart meer dan normaal. Dat vult de tekorten aan die in juni en ook daarvoor al zijn ontstaan, zegt Wanders. "Dat is natuurlijk goed voor de planten die dat nodig hadden."

Dat is ook te zien voor wie het bos in gaat. "Waar we vorig jaar de bladeren van de bomen zagen vallen omdat het zo droog was, zien we dit jaar dat alles er groen bij staat en zeker de bomen die ook wat dieper met hun wortels kunnen komen, kunnen nu goed water ophalen."

Drinkwater

Wanders verwacht dat het grondwaterpeil zich de komende tijd zich zal herstellen tot normale hoogtes. Dat is ook goed nieuws voor de drinkwaterbedrijven die drinkwater uit de grond halen. "Dit helpt zeker."

Dat neemt niet weg dat er iets moet gebeuren om lange periodes van droogte zoals in 2018 en vorig jaar te kunnen opvangen. Door de klimaatverandering zullen we zulke periodes steeds vaker gaan zien.

"Dat betekent dat we steeds grotere watervoorraden moeten hebben. Bijvoorbeeld voor boeren die gewassen willen verbouwen. Hetzelfde geldt voor de natuur. Daar is het vooral hopen dat de natuur zich aanpast en dat we zo veel mogelijk water vasthouden."