Tijgermug duikt op in steeds meer wijken

Zo ook nu. In de wijken waar het beestje is gesignaleerd, krijgen bewoners een brief met de vraag om naar broedplaatsen voor muggen te zoeken en ze weg te halen.

Het insect duikt sinds in 2005 incidenteel op in Nederland. Bij elke vondst neemt de NVWA bestrijdingsmaatregelen.

Daarvoor moeten ze eerst een besmet persoon tegenkomen met bijvoorbeeld knokkelkoorts, legt Arjan Stroo van de NVWA uit. Als een mug de besmette persoon prikt, en daarna iemand anders prikt, heeft een virus de kans zich te verspreiden. Een groot aantal muggen kan zo tot een uitbraak van een ziekte leiden. "Daarom willen we de mug hier niet en proberen we hem uit te roeien."

In landen waar de mug veel voorkomt, kan die infectieziekten zoals knokkelkoorts overdragen op mensen. De kans dat tijgermuggen die nu in Nederland zijn aangetroffen deze ziekten dragen, is volgens het RIVM verwaarloosbaar klein.

Op steeds meer woonplekken rukt de tijgermug op. Een exoot uit Azië die infectieziektes met zich mee kan dragen. Dit jaar werd de mug al gezien in 12 woonwijken. De NVWA zet in op grootschalige bestrijding. - NOS

Het vrouwtje van de tijgermug legt haar eitjes het liefst op een beschut plekje bij stilstaand regenwater, zoals in emmers, bloempotten of regentonnen. De NVWA haalt die broedplekken weg of behandelt ze, zodat de eitjes het niet overleven.

Caravan controleren

De tijgermug helemaal uitroeien in Nederland zal niet lukken, zegt de NVWA. De bestrijding zal alleen maar zorgen dat het nog even duurt voordat de mug zich permanent in Nederland vestigt.

De NVWA roept vakantiegangers op om hun auto en caravan goed te controleren op muggen voordat ze naar huis rijden. Kampeerders kunnen vooral ook controleren of ze bloempotjes, bakjes of gietertjes hebben waarin regenwater heeft gestaan. Daarin kunnen eitjes van de tijgermug zitten die later uitkomen, zegt Stroo van de NVWA.

De bestrijdingsmaatregelen duren nog tot het einde van het muggenseizoen in oktober.