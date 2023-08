Antiek Italiaans kunstwerk sneuvelt bij selfie van Duitse jongeren

Het gaat om het beeldhouwwerk Domina van kunstenaar Enrico Butti (1847-1932), dat het middelpunt vormde van een fontein bij een villa in het Noord-Italiaanse stad Viggiù, nabij Varese in Lombardije. De villa werd gehuurd door een Duitse influencer die een feestje met zestien vrienden vierde.

Een selfie van Duitse toeristen is een 150 jaar oud kunstwerk in Italië fataal geworden. Het brak in meerdere stukken toen twee jongeren ermee omvielen. - NOS

Het beeld was volgens de beheerder 200.000 euro waard. De schade kan volgens hem nooit helemaal worden hersteld. Ook de fontein raakte beschadigd door het vallende beeld.

"Het deed me denken aan de plunderingen in de Oudheid, toen de barbaren alles verwoestten en de beelden van onze goden op de grond wierpen", zei de beheerder van de villa tegen een Italiaanse krant. Volgens hem is het voor gasten verboden überhaupt in de fontein te komen.

De beheerder is woest dat hij niet eens excuses van de gasten kreeg. Ze wilden slechts 200 euro schadevergoeding betalen. Omdat de zeventien Duitsers inmiddels weer naar huis zijn, hoopt hij dat Interpol zich ermee gaat bemoeien.

In Italiaanse media worden parallellen getrokken met de Britse toerist die zijn naam kerfde in een muur van het Colosseum. Dat leidde in het land tot veel ophef. De man bood excuses aan toen de politie hem had opgespoord en verklaarde dat hij niet wist dat het gebouw al zo oud was.