Denemarken verscherpt grenscontrole vanwege koranverbrandingen

Denemarken gaat de grenzen strenger bewaken vanwege de recente koranverbrandingen in het land. Dat heeft het Deense ministerie van Justitie bekendgemaakt.

Volgens justitieminister Peter Hummelgaard is de "veiligheidssituatie in het land veranderd" door de verbrandingen. In eerste instanties gelden de aangescherpte grenscontroles tot 10 augustus.

De afgelopen tijd zijn in Denemarken en Zweden meermaals in het openbaar korans verbrand. De verbrandingen leiden in de islamitische wereld tot protesten en zetten de relaties tussen de landen op scherp.

In Bagdad werd eind juli door honderden mensen geprotesteerd bij de Deense ambassade, nadat de ultranationalistische Danske Patrioter-groep een koran zou hebben verbrand voor de Iraakse ambassade in Kopenhagen.

Wettelijke mogelijkheden

Denemarken en Zweden onderzoeken nu de mogelijkheid om koranverbrandingen bij wet te verbieden. "We hebben geen volledige vrijheid van meningsuiting: we hebben ook een racismebepaling. Er zijn grenzen aan wat men kan zeggen", stelde de Deense minister van Buitenlandse Zaken onlangs.

