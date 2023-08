Je houdt van hem of je haat hem, maar 'schoffie' Lang is liever dan je denkt

"Toen hij een paar maanden bij de club was, kwam hij bij me thuis. Een beetje spelen met de kinderen, met de hond. Kwam hij plots aan met een schoenendoos van Dior, maatje 43. 'Hier, voor jou.' Ik keek hem vragend aan. 'Omdat je me hier zo hebt geholpen.' Had ik ineens nieuwe schoenen. Typisch Noa'tje." Je houdt van hem of je haat hem: Noa Lang. Waar de buitenwereld nog weleens moeite heeft met het gedrag en de uitspraken van de flamboyante aanvaller, lopen mensen binnen de voetballerij vaak met hem weg. Zoals Ruud Vormer, oud-teamgenoot bij Club Brugge en onverwachts eigenaar van een paar nieuwe schoenen. Of Gery Vink, de mentor van Lang in de bovenbouw van de jeugdopleiding van Ajax. "Ik nodigde de spelers jaarlijks bij mij thuis uit. Noa was de enige die altijd iets meenam voor mijn vrouw. Hij heeft een heel groot hart." Lastig mannetje? Puur mannetje Als duurste aankoop uit de 110-jarige geschiedenis van de Philips Sport Vereniging wordt er veel van hem verwacht. Lang moet een attractie in de eredivisie worden, zoals hij dat de afgelopen drie jaar in de Belgische competitie was. Maar nog altijd kleeft het imago van 'lastig mannetje' aan hem.

Noa Lang in de jeugd van Ajax - Pro Shots

Natuurlijk, hij heeft zo zijn randjes. Maar dat tekent ook een persoonlijkheid, meent Vink, die zich drieënhalf jaar ontfermde over Lang in de Ajax-jeugd. "Ik had ook Matthijs de Ligt onder me. Die wist precies wat hij wilde. Totaal verschillend met Noa, die moest ik soms een draai om zijn oren geven. Of juist een knuffel." "Voor Ajax was het ook van belang hoe de thuissituatie van een speler was", licht de huidig trainer van topamateurclub GVVV toe. "Bij Noa was die lichtelijk onstabiel. En dan zeg ik het voorzichtig. Dat is nogal wat op die leeftijd." Lang had te maken met verschillende (stief)vaders. 'Had niets met school' Vink had ook ideale schoonzonen als Carel Eiting en De Ligt onder zijn hoede, maar genoot er extra van om met jongens als Lang en diens boezemvriend Justin Kluivert te werken. Spelers die overlopen van talent, maar naast het veld nog wat coaching konden gebruiken. "Zij hadden maar één doel: een bal pakken en voetballen." "Dat botste met de topsportcultuur bij Ajax, waar school erg belangrijk was. Daar had Noa geen interesse in. Hij had niets met school en bij iets wat hem niet interesseert, lukt het hem ook niet om er de concentratie voor op te brengen. Dan kan hij lastig worden. Maar op het veld voelde hij zich als een vis in het water."

Noa Lang in 2019 met Donny van de Beek op het trainingsveld bij Ajax - Pro Shots

Het lukte linksbuiten Lang, met onder anderen toenmalig aanvoerder Dusan Tadic als concurrent, niet om door te breken in het eerste elftal van Ajax. Hij vertrok naar Club Brugge, waar de elf jaar oudere Vormer op dat moment de grote man, de kapitein, is. "Noa was meteen een mannetje, hoor. Maar wel op een positieve manier", weet Vormer, inmiddels speler van Zulte Waregem, nog. "Ik dacht: dat is een moeilijk ventje, hij komt van Ajax. Maar eenmaal op de club merkte ik meteen dat het een positieve jongen was met een goed hart." 'Soms denk ik: Noa'tje, doe rustig' Toch moesten de Belgen even wennen aan de nieuwe Nederlander met zijn grote mond. "Veel spelers hebben een grote bek, maar presteren niet. Noa wel. Op de training merkten we ook meteen dat hij een van de besten was. Dat helpt ook wel. Want je moet presteren en dat heeft die kleine goed gedaan bij ons." Het ging ook weleens mis met Lang in België. Zo moet hij verplicht een dag de Dossinkazerne in Mechelen (een museum over de Holocaust) bezoeken nadat hij het kampioenschap heeft gevierd met een antisemitisch lied met de supporters. En zowel op het veld (hij krijgt in drie jaar drie keer rood en 25 keer geel) als in interviews provoceert Lang graag. "Ik heb het Belgische voetbal heet gemaakt", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws in de zomer van 2022. "Geloof mij nou maar: België gaat me missen als ik weg ben. Volgend seizoen gaan jullie bidden dat er een Noa Lang rondloopt." Alleen gaat Noa Lang helemaal niet weg. Concrete interesse van grotere clubs blijft uit en tegen zijn verwachting in blijft hij een jaar langer.

Noa Lang en Ruud Vormer als kampioen van Club Brugge - Pro Shots

"Hij zegt gewoon wat hij denkt. Of het altijd goed is, weet ik niet. Maar je weet wel wat je aan hem hebt", oordeelt Vormer, die hem nog weleens plaagt met zijn 'afscheidsinterview'. De twee krijgen een klik bij Brugge en spreken elkaar nog dagelijks. Vormer waardeert de oprechtheid van Lang. "Soms met interviews denk ik wel: Noa'tje, rustig, laat het lekker. Dan reageert hij fel. Dat moet hij nog een beetje leren. Maar aan de andere kant: ik houd er ook wel weer van. Hij weet dat anderen dan hun mening kunnen vormen over hem, maar daar heeft hij schijt aan." Grotere club Vormer juicht de stap van zijn oud-ploeggenoot naar PSV toe. "Als hij daar presteert, raakt hij zo weg naar een nog grotere club. Ik denk dat hij dat al eerder aankon, maar clubs lezen ook dingen over hem. Dat speelt toch een beetje mee. Hij weet dat zelf ook, maar hij zegt: 'Ik ben wie ik ben, ik zeg wat ik wil.' Da's Noa." Bekijk het item met recordaankoop Noa Lang op het trainingskamp van PSV in Oostenrijk:

Noa Lang legt uit waarom hij, na lang nadenken, heeft gekozen voor PSV als nieuwe club - NOS

Ook voormalig jeugdtrainer Vink prijst de puurheid van Lang. "Hij heeft geen dubbele agenda, maar een heel groot hart. Als iets tegenzit, komt soms dat straatschoffie weer naar boven. Hij is lichtgeraakt, maar ook geniaal. Dat zit in talent vaak heel dicht bij elkaar." "Mensen moeten gewoon eens met hem gaan zitten en normaal, rustig babbelen", stelt Vormer. "Dan zie je een heel andere jongen."