450 varkens dood bij brand varkensstal in Sterksel

Bij een brand in een varkensstal in Sterksel bij Eindhoven zijn vanmiddag 450 varkens omgekomen.

De dieren zijn waarschijnlijk gestikt door de rook, meldt Omroep Brabant. De brandweer wist 600 varkens die in een ander deel van de stal zaten te redden.

De brand brak uit rond 17.00 uur vanmiddag. De eigenaar van de stal heeft zelf de hulpdiensten gebeld.

Waardoor de brand is uitgebroken, is nog onduidelijk. Volgens een buurman is blikseminslag de oorzaak, maar daarover kan de brandweer nog niets zeggen.