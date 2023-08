Gewonde bij explosie in Amsterdam; ook op andere plekken ontploffingen

Bij een brand en een explosie in Amsterdam-Zuidoost is vannacht iemand gewond geraakt. Volgens de de veiligheidsregio gaat het om de bewoner van het huis. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd met onbekende verwondingen.

De brandweer kreeg rond 01.15 uur de melding binnen van een explosie en heeft het vuur aan de Kelbergen geblust. Hoe de explosie is ontstaan en of die voor of na de brand heeft plaatsgevonden is niet bekend. Op foto's is te zien dat de achtergevel van het huis is weggeblazen.

Ook in Nieuwegein en Den Haag waren er explosies. Niemand raakte daarbij gewond.

In Nieuwegein ging er rond 3.30 uur een explosie af bij een woning. In Den Haag was er een ontploffing bij een bedrijfspand. Door de explosie is schade aan het pand ontstaan. Zo zit er een gat in de gevel van het gebouw.