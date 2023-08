Afgezette president van Niger in opiniestuk: "Mijn land wordt aangevallen"

De afgezette president van Niger Mohamed Bazoum zegt dat hij is gegijzeld. In een door hem geschreven opiniestuk in The Washington Post schrijft hij ook dat zijn land wordt aangevallen.

"Ik schrijf dit als gijzelaar. Niger wordt aangevallen door een militaire junta die probeert onze democratie omver te werpen. Ik ben slechts een van de honderden burgers die willekeurig en illegaal gevangen zijn gezet", schrijft Bazoum.

In het opiniestuk doet Bazoum een oproep aan de Verenigde Staten en de hele internationale gemeenschap om de orde in Niger te herstellen. Hij waarschuwt dat als de staatsgreep van ruim een week geleden slaagt, het "verwoestende gevolgen" zal hebben voor zijn land, de regio en de wereld. "In ons uur van nood roep ik op om ons te helpen."

Sancties

West-Afrikaanse landen dreigen met geweld tegen de militairen die de macht hebben gegrepen in Niger. De Ecowas, een West-Afrikaans samenwerkingsverband, noemt militair ingrijpen een legitieme optie. De lidstaten hebben ook sancties aangekondigd. Buurland Nigeria heeft de levering van elektriciteit al stilgelegd. Niger is voor een groot deel van afhankelijk van stroom van Nigeria.

Bazoum noemt deze sancties "ongekend" en zegt dat ze laten zien hoe de toekomst van Niger eruit zou zien onder het regime van "een junta zonder visie of bondgenoten". Hij stelt dat sommige delen van Niger tekorten aan goederen en elektriciteit melden.

De coupplegers hebben tot zaterdag de tijd gekregen om terug te treden en ervoor te zorgen dat Bazoum weer aan de macht komt, maar coupleider generaal Tiani weigert dat. Hij noemde de sancties "onrechtvaardig en onmenselijk" en zegt dat hij en zijn medecoupplegers iedere vorm van bemoeienis in Niger afwijzen. Tiani heeft zichzelf benoemd als nieuwe leider van het West-Afrikaanse land.

Franse nieuwszenders geblokkeerd

Vorige week pleegde het leger van Niger de coup, waarbij president Bazoum werd afgezet en gegijzeld. Daarna nam het anti-Franse sentiment de overhand. Lokale bewoners beschuldigen de voormalige koloniale heerser ervan zich met hun zaken te bemoeien. De Franse nieuwszenders France 24 en RFI zeggen dat hun uitzendingen sinds gistermiddag worden geblokkeerd in Niger.