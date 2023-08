FC Twente knokt zich in verlenging naar gelijkspel in Stockholm en treft nu Riga FC

In aanloop naar het treffen in Zweden ging het toch vooral over de ongeregeldheden van vorige week in Enschede en de nasleep daarvan. Twente besloot na lang wikken en wegen om de 1.500 fans met kaartje uit veiligheidsoverwegingen niet af te laten reizen.

Zodoende moest de formatie van trainer Joseph Oosting het op het kunstgras in Stockholm op eigen kracht doen. Voor de opvolger van de vertrokken Ron Jans was er geen noodzaak om zijn basiselftal te wijzigen na de 1-0 zege in Enschede.

De intimiderende ambiance in de Tele2 Arena, na een indrukwekkende sfeeractie, leek aanvankelijk een verlammende uitwerking te hebben op Twente. Met name de passing was soms onnauwkeurig, waardoor Hammarby IF af en toe dreigend voor de goal van Lars Unnerstall kon verschijnen.