Ajax neemt Portugese aanvaller Borges over van Manchester City

Ajax verwelkomt vleugelaanvaller Carlos Borges. De 19-jarige Portugees komt over van Manchester City en tekent een verbintenis voor de duur van vijf seizoenen.

De Amsterdammers maken 14 miljoen euro over naar de Engelse landskampioen. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot 19 miljoen.

Borges verhuisde al op 10-jarige leeftijd van Sporting CP naar Manchester City, doorliep de jeugdopleiding van de Engelse topclub, maar een kans in het eerste elftal bleef uit.

Prima statistieken

Wel maakte hij indruk in de Premier League voor beloften. Daarin was Borges in 35 wedstrijden 34 keer direct bij een doelpunt betrokken: 22 goals en 12 assists.

Borges is na Benjamin Tahirovic (AS Roma), Branco van den Boomen (Toulouse) en de vandaag aangetrokken doelman Diant Ramaj (Eintracht Frankfurt) de vierde zomeraanwinst van Ajax.