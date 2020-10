Witte Huis: Trump vertoont geen symptomen meer van coronabesmetting

Trump werd vrijdag in het Walter Reed Ziekenhuis opgenomen vanwege een coronabesmetting. Hij kreeg daar een opmerkelijke combinatie van medicijnen en supplementen tegen covid-19. Er bestonden lang onduidelijkheden over de gezondheidssituatie van de president. Zo wilden artsen aanvankelijk geen antwoord geven op de vraag of hij zuurstof toegediend had gekregen, wat later wel het geval bleek te zijn.

Nog twee besmettingen

Amerikaanse media meldden vandaag dat nog eens twee stafleden van het Witte Huis positief zijn getest op het coronavirus. Gisteren werd al bekend dat ook Trumps woordvoerder Kayleigh McEnany besmet is geraakt, net als enkele andere medewerkers van de president. Vicepresident Mike Pence is meermaals negatief getest op het virus.

Op 3 november zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen, waarbij Trump het opneemt tegen de Democraat Joe Biden. Op Twitter laat Trump weten dat hij uitkijkt naar het volgende debat met zijn tegenstander. Dat staat gepland op 15 oktober in Miami.

Over precies vier weken is het dus zover; dit is hoe de verkiezingen in zijn werk gaan: