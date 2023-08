Trump hoort in rechtszaal aanklacht staatsondermijning, bepleit onschuld

Voormalig president Trump is in de rechtbank van Washington D.C. voorgeleid voor een reeks aanklachten, waaronder staatsondermijning. Voor de rechter bepleitte Trump zijn onschuld. De juridische procedure nam ongeveer een half uur in beslag. De volgende zitting is op 28 augustus.

De 77-jarige mag de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak, waarvan de datum waarschijnlijk bij de volgende zitting bekend wordt gemaakt, afwachten in vrijheid. Trump moet zich wel houden aan een reeks voorwaarden die rechter hem heeft opgelegd. Zo mag hij details uit de strafzaak niet met getuigen bespreken en mag hij geen wetsovertredingen begaan, meldt de krant The Guardian.

"Dit is vervolging van een politieke tegenstander", zei Trump na afloop. Hij noemde het een treurige dag voor het land. "Dit had nooit mogen gebeuren." De oud-president riskeert meerdere jaren cel als hij schuldig wordt bevonden.

Capitoolbestorming

Trump werd voorgeleid om de vier aanklachten tegen hem te horen in de strafzaak over pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren, en de bestorming van het Capitool. Bij de voorgeleiding waren ook drie agenten aanwezig die de bestorming hebben meegemaakt.

Een advocaat van Trump stelt dat de rechtszaak zelf een poging is om de komende presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Ze zei tegen journalisten dat Trump en het team van advocaten zal blijven vechten "niet voor hemzelf, maar voor het Amerikaanse volk", meldt Fox News.

Voor- en tegenstanders van Trump hebben zich verzameld in de omgeving van de rechtbank. De lokale autoriteiten hebben een reeks veiligheidsmaatregelen getroffen. De voorgeleiding gebeurt op loopafstand van het Capitool.

Samenzwering

Trump is aangeklaagd op verdenking van samenzwering met het doel om aan de macht te blijven. "De verdachte verspreidde leugens dat er fraude was gepleegd bij de presidentsverkiezingen en dat hij eigenlijk had gewonnen. Deze beweringen waren vals en de verdachte wist dat ze vals waren", staat er in de aanklacht.

In deze video zie je hoe Trump per vliegtuig aankwam in de hoofdstad en vervolgens naar de rechtbank reed: