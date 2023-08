Trump aangekomen bij rechtbank voor aanklacht staatsondermijning

Onder grote mediabelangstelling is voormalig president Trump gearriveerd bij de rechtbank in Washington D.C.. Hij wordt daar voorgeleid om de vier aanklachten tegen hem te horen in de strafzaak over pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren en de bestorming van het Capitool.

Naar verwachting zal Trump zijn onschuld bepleiten en mag hij kort daarna weer naar buiten. De inhoudelijke behandeling is later.

Voor- en tegenstanders van Trump hebben zich verzameld in de omgeving van de rechtbank. De lokale autoriteiten hebben een reeks veiligheidsmaatregelen getroffen. De voorgeleiding gebeurt op loopafstand van het Capitool.

Samenzwering

Trump is aangeklaagd op verdenking van samenzwering met het doel om aan de macht te blijven. "De verdachte verspreidde leugens dat er fraude was gepleegd bij de presidentsverkiezingen en dat hij eigenlijk had gewonnen. Deze beweringen waren vals en de verdachte wist dat ze vals waren", staat er in de aanklacht.

In deze video zie je hoe Trump per vliegtuig aankwam in de hoofdstad en vervolgens naar de rechtbank reed: