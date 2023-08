50 gewonden bij rellen op Eritrea-festival in Stockholm

Bij een Eritrees cultureel festival in de buurt van Stockholm zijn bezoekers en demonstranten slaags geraakt. Volgens het Duitse persbureau DPA zijn daarbij ruim vijftig mensen gewond geraakt, van wie acht zwaargewond.

Het festival wordt al jaren gehouden in het buitengebied van de hoofdstad. De organisatoren zouden in het verleden kritiek hebben gekregen omdat ze aanhangers uitnodigden van de dictatoriale regering van Eritrea. Dit jaar hadden anti-regeringsdemonstranten toestemming gekregen om te protesteren in de buurt van het festivalterrein.

Bewapend met stokken

Volgens Zweedse media wisten zo'n duizend demonstranten in de loop van de middag het festival te bereiken. Daar zouden ze met stenen naar bezoekers en politieagenten hebben gegooid en tenten omver hebben getrokken. Getuigen zagen mannen bewapend met stokken. Op het terrein zouden ook auto's zijn vernield en brandjes zijn gesticht.

Een deel van de bezoekers vluchtte in paniek richting een nabijgelegen snelweg. De lokale autoriteiten zagen zich genoodzaakt een deel van de snelweg af te zetten voor het verkeer. Op en rond het festivalterrein heeft de politie zo'n honderd mensen gearresteerd.

Vaker aanvaringen

Het komt in Europa vaker tot gewelddadige aanvaringen tussen voor- en tegenstanders van het Eritrese regime, dat al tientallen jaren onder leiding staat van dictator Isaias Afewerki. Eind mei vielen in Nederland meerdere gewonden bij een steekpartij voorafgaand aan een Eritrees feest in Rijswijk. Vorige maand braken er rellen uit op een Eritrea-festival in Duitsland.

Het is al langer bekend dat het Eritrese dictatoriale regime druk uitoefent op de diaspora afkomstig uit het Oost-Europese land. In Nederland zijn Eritreeërs gedwongen om geld af te dragen, kwam enkele jaren geleden naar voren uit onderzoek van Argos.