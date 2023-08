'Hufterige' ijsbeer in Amersfoort mag 's nachts niet meer plassen

Een groot beeld van een plassende ijsbeer in Amersfoort gaat vanaf nu 's nachts op stil. Omwonenden hadden last van het geluid van het water dat uit het kunstwerk de gracht in klettert.

De grote ijsbeer staat sinds een maand in de Amersfoortse binnenstad. Het kunstwerk is onderdeel van de tentoonstelling 'Art en Zoo' van Museum Flehite. De ijsbeer plast elke paar minuten, ook 's nachts.

"Bewoners werden 's nachts wakker van al het geplas", zegt museumdirecteur Paul Baltus tegen RTV Utrecht. "Het was het idee dat de ijsbeer 'ongecontroleerd' plast. Oftewel, dat wij er niet per se invloed op zouden hebben. Maar nu buurtbewoners hebben aangegeven dat het ze 's nachts wakker houdt, dachten we: laten we het maar veranderen."

Tussen middernacht en 07.00 uur zal de ijsbeer vanaf nu zijn plas ophouden.

'Net zo hufterig als wij'

Het kunstwerk van Florentijn Hofman - bekend van de gigantische badeendjes - staat symbool voor de huidige staat van de natuur. "Over ijskappen die smelten, een natuur die lijdt, de leefomgeving van ijsberen die steeds kleiner wordt", aldus de directeur. "Deze ijsbeer heeft ervoor gekozen om zijn ongenoegen even goed te laten zien. Daarom plast hij bij ons zo hard in de gracht. Net zo hufterig als wij soms met de natuur omgaan."

Het beeld is nog tot november te zien in Amersfoort.