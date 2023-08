IS bevestigt dood van leider en benoemt nieuwe

De terroristische organisatie Islamitische Staat bevestigt de dood van zijn leider. Al in april meldden de Turkse autoriteiten dat Abu Hussein al-Husseini al-Qurayshi was gedood, maar IS ontkende dat destijds. In een audiobericht heeft de organisatie nu Abu Hafs al-Hashimi al-Qurayshi benoemd als opvolger.

De terreurgroep zegt in het bericht niets over wanneer al-Qurayshi is gedood. Wel stelt IS dat hij in Noord-Syrië een "martelaar" is geworden en dat de jihadistische militie Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) hem heeft geliquideerd. Deze beweging is gelieerd aan al-Qaida, een vijand van IS.

Andere lezing

De informatie uit het audiobericht botst met de lezing van Turkije. President Erdogan zei eind april dat de Turkse geheime dienst MIT de IS-leider had gedood. Overigens doken er in februari in Iraakse media berichten op dat het Iraakse leger al-Qurayshi had omgebracht.

Al-Qurayshi was sinds eind november 2022 de leider van de terreurgroep. Toen hij de nieuwe leider werd, lag het zogenoemde IS-kalifaat al in puin. De terreurgroep had jarenlang grote delen van Irak en Syrië bezet, maar tegen 2019 had het al deze gebieden verloren. Nog altijd voert IS aanslagen uit in het gebied, zoals eerder deze week in Syrië.

Over de nieuwste leider, Abu Hafs al-Hashimi al-Qurayshi, is weinig bekend. Ook is het onduidelijk hoeveel leden de organisatie momenteel heeft. Volgens een Amerikaans rapport uit 2022 overziet IS nog altijd een wereldwijd netwerk, met vertakkingen in Europa, Afrika en Azië.