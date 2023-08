Belgische politie op zoek naar vrouw die baby achterliet in wasserette

De politie in België heeft een opsporingsbericht verspreid voor een vrouw die afgelopen zaterdag een baby achterliet in een wasserette in Anderlecht, bij Brussel. De politie werd die dag gebeld door een buurtbewoner, die het kind gevonden had.

"Toen we ter plaatse kwamen, moesten we inderdaad vaststellen dat een heel jong kindje, van amper drie maanden oud, achtergelaten was", aldus de politie van Brussel in hun oproep.

Op camerabeelden is te zien dat de vrouw, van wie de identiteit nog niet bekend is, de baby achterliet. "Ze ging de zaak binnen met een kinderwagen en liep kort daarna weg, zonder de kinderwagen", gaat de politie verder. Of zij de moeder van het kind is, is nog onduidelijk.

In de oproep vraagt de politie aan het publiek of iemand weet wie de baby is, of wie de ouders zijn. Ze hopen de ouders of andere familieleden met de oproep te kunnen vinden. Het meisje verblijft nu tijdelijk in het ziekenhuis. Als niemand zich meldt, zal de baby in de pleegzorg of opvang terechtkomen, zegt de politie.

De politie deelt camerabeelden in het opsporingsbericht: