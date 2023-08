Teamsprintsters grijpen naast brons op WK, drie keer goud parawielrenners

De Nederlandse teamsprintsters hebben bij de WK baanwielrennen in Glasgow naast het eremetaal gegrepen. In de strijd om brons verloren Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Shanne Braspennincx van China. Nederland kwam tot een tijd van 46,788, de Chinese vrouwen waren ruim twee tienden sneller. Bij de vorige WK, in oktober in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines, liepen de Nederlandse vrouwen het brons ook net mis. Toen was het verschil met Groot-Brittannië slechts 0,008 seconde. Het goud ging naar Duitsland, dat in een wereldrecord (45,848) de Britse vrouwen versloeg.

Drie keer goud parawielrenners De parawielrensters zorgden bij de WK voor de eerste medailles voor Nederland: parawielrenster Caroline Groot pakte goud op de tijdrit (C5) en Aniek van den Aarssen veroverde zilver op de achtervolging (C3). Even later voegden Tristan Bangma en Patrick Bos er op de tandem nog een gouden plak aan toe op de achtervolging (B1). Daniel Abraham werd wereldkampioen op het onderdeel scratch (C5). Bekijk de gouden races van Caroline Groot en Daniel Abraham en de zilveren plak van Aniek van den Aarssen:

Drievoudig wereldkampioene Groot voegde met gemak een vierde wereldtitel aan haar palmares toe. Ze reed de 500 meter tijdrit in 37,252 en was ruim een seconde sneller dan de nummer twee, de Française Marie Patouillet.

Wielrenners in de klasse C1 tot en met C5 maken gebruik van standaard racefietsen. Het gaat om onder anderen sporters met geamputeerde ledematen, met verminderde spierkracht of beweeglijkheid of beperkingen in de coördinatie als gevolg van ataxia of athetose. Het laagste nummer geeft de meeste beperkingen weer. De B-klasse is van toepassing op visueel beperkte wielrenners.

"Dit is heel erg fijn, het doel is behaald", zei Groot na haar gouden race. Van enige tactiek op de 500 meter tijdrit is geen sprake, zei ze: "Je moet gewoon volle bak knallen. Maar de techniek is heel erg moeilijk, net als blijven zitten en de snelheid vasthouden."

Zilver Van den Aarssen In de finale van de achtervolging over 3.000 meter moest Van den Aarssen - op de vorige WK bij haar debuut goed voor twee keer goud en één keer zilver - haar meerdere erkennen in de Japanse Keiko Sugiura. De Nederlandse reed lange tijd op voorsprong, maar aan het einde was de Japanse ruim 6 seconden sneller. "Ik heb alles gegeven wat ik in me had", reageerde Van den Aarssen. "Een snelle start is wel mijn ding, maar dit keer nekte het me een beetje." Bekijk de reacties van Caroline Groot, Tristan Bangma en Patrick Bos en Aniek van den Aarssen:

Bos en Bangma wonnen de wereldtitel op de achtervolging door het Franse duo Alexandre Lloveras en Louis Pijourlet in te halen. Bij de WK van vorig jaar moesten de Nederlanders zich tevreden stellen met zilver, bij de Paralympische Spelen van 2021 was er wel goud. "Fantastisch om goud te winnen, zeker met zoveel publiek", reageerde Bangma. "Dat maken we niet zoveel me in de paralympische wereld." Op de paralympische scratch ging het goud naar Abraham, die bij de vorige WK brons won op zowel de scratch als de achtervolging. In 2016 won Abraham olympisch goud op de weg en in 2021 op de tijdrit.

WK baanwielrennen bij de NOS De avondsessies worden dagelijks live uitgezonden in extra uitzendingen van NOS Studio Sport op NPO 3 en via een livestream op NOS.nl en de NOS-app. De extra uitzending begint donderdag om 20.30 uur, in het weekeinde rond 20.00 uur. gaan de uitzendingen tot en met de slotdag rond 19.30 uur van start.

Bekijk een reportage over de soepele kwalificatie van de mannelijke teamsprinters: