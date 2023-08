Teamsprintsters en Eefting grijpen naast brons op WK, drie keer goud parawielrenners

Nederland kwam tot een tijd van 46,788, de Chinese vrouwen waren ruim twee tienden sneller. Bij de vorige WK, in oktober in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines, liepen de Nederlandse vrouwen het brons ook net mis. Toen was het verschil met Groot-Brittannië slechts 0,008 seconde. "Een work in progress", omschreef Braspennincx de prestatie van de Nederlandse ploeg. Van de Wouw sprak van "een leermoment, een podiumplek had erin gezeten". Volgens Lamberink kan vooral de start beter.

Bekijk de reacties van de teamsprintsters en Roy Eefting na hun vierde plekken:

Van de laatste vijf wereldtitels gingen er vier naar Duitsland. Groot-Brittannië was in de kwalificatie echter sneller en dus hoopten de Britse fans in het Sir Chris Hoy Velodrome op een Britse stunt. Maar die kwam er niet: Duitsland was in de finale sneller: 45,848 (een wereldrecord) om 45,923. Eefting ging voor kers op de taart Eefting greep net naast eremetaal op de scratch, waarbij de renners zestig rondjes rijden met aan het einde een sprint om de zege. De Brit William Tidball ging hem in de laatste meters nog voorbij en greep de wereldtitel. De Japanner Kazushige Kuboki en de Belg Tuur Dens kaapten de andere medailles voor zijn neus weg. Toen het hele veld in de slotfase nog bij elkaar was, begon het grote loeren. Alex Vogel (Zwitserland) en Albert Torres (Spanje) hadden, zonder te demarreren, een klein gaatje en met nog acht ronden te rijden besloot Vogel er vol voor te gaan.

Eefting denderde naar voren, ging over Torres en Vogel heen, maar redde het net niet. Zo was er na het zilver van 2019 en het brons van 2022 helaas geen goud voor de Nederlander. "De kers op de taart mist nog, maar ook zonder kers is de taart lekker", relativeerde Eefting.

Drie keer goud parawielrenners De parawielrensters zorgden bij de WK voor de eerste medailles voor Nederland: parawielrenster Caroline Groot pakte goud op de tijdrit (C5) en Aniek van den Aarssen veroverde zilver op de achtervolging (C3). Even later voegden Tristan Bangma en Patrick Bos er op de tandem nog een gouden plak aan toe op de achtervolging (B1). Daniel Abraham werd wereldkampioen op het onderdeel scratch (C5). Bekijk de gouden races van Caroline Groot en Daniel Abraham en de zilveren plak van Aniek van den Aarssen:

Drievoudig wereldkampioene Groot voegde met gemak een vierde wereldtitel aan haar palmares toe. Ze reed de 500 meter tijdrit in 37,252 en was ruim een seconde sneller dan de nummer twee, de Française Marie Patouillet.

Wielrenners in de klasse C1 tot en met C5 maken gebruik van standaard racefietsen. Het gaat om onder anderen sporters met geamputeerde ledematen, met verminderde spierkracht of beweeglijkheid of beperkingen in de coördinatie als gevolg van ataxia of athetose. Het laagste nummer geeft de meeste beperkingen weer. De B-klasse is van toepassing op visueel beperkte wielrenners.

"Dit is heel erg fijn, het doel is behaald", zei Groot na haar gouden race. Van enige tactiek op de 500 meter tijdrit is geen sprake, zei ze: "Je moet gewoon volle bak knallen. Maar de techniek is heel erg moeilijk, net als blijven zitten en de snelheid vasthouden."

Zilver Van den Aarssen In de finale van de achtervolging over 3.000 meter moest Van den Aarssen - op de vorige WK bij haar debuut goed voor twee keer goud en één keer zilver - haar meerdere erkennen in de Japanse Keiko Sugiura. De Nederlandse reed lange tijd op voorsprong, maar aan het einde was de Japanse ruim 6 seconden sneller. "Ik heb alles gegeven wat ik in me had", reageerde Van den Aarssen. "Een snelle start is wel mijn ding, maar dit keer nekte het me een beetje." Bekijk de reacties van Caroline Groot, Tristan Bangma en Patrick Bos en Aniek van den Aarssen: