Medewerkster (23) zwaargewond na steekpartij in Hema-filiaal

Een 23-jarige medewerkster van een Hema-filiaal in Wormer, in Noord-Holland, is vanmiddag zwaargewond geraakt bij een steekpartij in de winkel. De politie heeft een 21-jarige vrouw uit Wormer opgepakt.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Een woordvoerder van de Hema-winkel zegt tegenover NH Nieuws: "De schrik zit erin. We ontfermen ons nu vooral over al ons personeel."

Bij het filiaal is er veel politie aanwezig, meldt de omroep. De winkel is afgezet met lint. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet duidelijk. Ook is niet bekend of het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen.