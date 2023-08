Vrouw op straat gevonden, militair aangehouden voor ontvoering

De Koninklijke Marechaussee heeft gisteren een Brabantse militair aangehouden op verdenking van mishandeling en gijzeling van een vrouw. De man wordt ook verdacht van het bezit van harddrugs.

Gisteravond werd de vrouw gevonden op straat. Ze zei dat ze was mishandeld en gegijzeld door de militair uit Helvoirt. Later op de dag werd de man door leden van de marechaussee en de politie in huis aangehouden. Na een doorzoeking van zijn huis, werd nog "een kleine hoeveelheid harddrugs" gevonden, aldus de marechaussee.

Volgens Omroep Brabant waren er zo'n twintig mensen betrokken bij de arrestatie en werden ook twee politiehonden ingezet.

Een woordvoerder kan niets zeggen over de relatie tussen het vermoedelijke slachtoffer en de verdachte. Ook is niet bekend of de vrouw verwondingen had en waar ze precies is gevonden. De militair zit nog vast. De marechaussee doet verder onderzoek.