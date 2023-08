Ontslagen politieagenten stuurden racistische appjes en trokken voor de lol hun wapen

Enkele politieagenten van het basisteam Walcheren die zich schuldig maakten aan grensoverschrijdend gedrag, stuurden onder meer racistische berichten in een WhatsApp-groep. Uit vrijgegeven adviezen die de politie kreeg voor disciplinaire maatregelen blijkt dat de agenten onder meer beledigende teksten over Marokkaanse Nederlanders met elkaar deelden.

Uit het interne onderzoek van de politie blijkt ook dat de agenten in kwestie op commando hun vuurwapens trokken en die gezamenlijk naar het plafond richtten in het politiebureau. "Dat gaat natuurlijk tegen de professionaliteit van de politie in", zegt districtschef Joost Manusama van de politie Zeeland-West-Brabant bij de NOS op NPO Radio 1. "We moeten niet vergeten dat het vuurwapen ook gewoon een dodelijk wapen is."

Na meldingen van collega's over het grensoverschrijdende gedrag in februari 2022 werd anderhalf jaar onderzoek gedaan naar wat er precies gebeurd is in het basisteam Walcheren. Zo was er naar nu blijkt tevens sprake van grensoverschrijdend vrouwonvriendelijk gedrag en ongewenst seksueel gedrag.

'In een boom hangen' en Hitler-foto

In de WhatsApp-groep 'Unitis Veribus' ('Met vereende krachten') stuurden enkele agenten racistische berichten. Anderen reageerden daarop. In het gedane onderzoek worden onder meer de volgende teksten uitgelicht, die eind 2021 werden verstuurd:

"Ik ben net bezig om de kerstlampjes op te hangen. Ze doen me altijd sterk denken aan Marokkaantjes: het zijn er heel erg veel, meer dan de helft werkt niet, ze zijn op de één of andere manier allemaal met elkaar verbonden, wanneer ze bij elkaar zijn wordt het altijd een zooitje, maar toch vind ik ze het allermooist wanneer ze in een boom hangen en branden." Achter het bericht kwam de vraag: "Kan deze?".

Enkele dagen later stuurde een andere agent een foto van een getinte man zonder mondkapje in de WhatsApp-groep. De agent schreef daarbij:

"Iedereen netjes een mondkapje, maar uiteraard deze Noord-Afrikaanse jongeman niet." [ ] "Iets met vooroordelen. Ben vrij [lachende emoticon]. Anders had hij hem zeker gehad." [ ] "Brutale hond is het." [ ] "Die hebben echt 0 respect, voor niemand." [ ] "Gevolg van jarenlange inteelt in de woestijn."

Dezelfde agent stuurde twee weken later ook een foto van zichzelf in de appgroep, waarop hij hetzelfde kapsel en type snor heeft als Adolf Hitler.

"Het waren uitingen waar wij als politie stevig afstand van nemen", aldus Manusama.

Maatregelen

De feiten zijn volgens de politie als individu gepleegd en niet als groep. "Sommige misdragingen gelden daarom niet voor iedereen." Dat blijkt ook uit de genomen maatregelen tegen de agenten. Twee politiemedewerkers zijn ontslagen, twee anderen zijn voorwaardelijk ontslagen en overgeplaatst naar andere teams. Ook namen twee agenten eerder zelf ontslag.

Volgens voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond heerste er bij het basisteam Walcheren "een hardnekkige cultuur van discriminatie, racisme en seksueel overschrijdend gedrag, waar totaal geen plaats voor hoort te zijn bij de politie".

"Sommige mensen keken weg, anderen mensen gingen zich conformeren om te overleven. Het heeft heel lang geduurd om daar doorheen te prikken."

"Ze hebben zelf aangegeven dat datgene wat ze hebben gedaan niet goed is", zegt districtschef Manusama. "We zijn ook direct begonnen met een cultuurtraject."