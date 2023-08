Honderdduizenden Chinezen huis uit om Peking te sparen voor overstroming

In de Chinese provincie Hebei worden zeker 850.000 mensen geëvacueerd vanwege overstromingen. Ze moeten hun huis verlaten zodat de overheid gecontroleerd gebieden in de omgeving kan laten onderlopen. Daarmee moet de vlakbij gelegen hoofdstad Peking gespaard blijven. De Chinezen krijgen tijdelijke huisvesting van de overheid in hoger gelegen gebieden. Er is online kritiek geuit op het besluit van autoriteiten om de mensen uit Hebei te evacueren ten gunste van de inwoners in de hoofdstad. Mensen weten nog niet wanneer ze naar huis kunnen terugkeren, en mogelijk is hun woning daarna onbewoonbaar geworden.

China-correspondent Garrie van Pinxteren: "De mensen die hun huis uit moeten zijn er niet allemaal even blij mee. Het is onduidelijk hoeveel onvrede er is. Er zijn overheidsinstanties die zeggen dat mensen dit graag willen, omdat het een historische prestatie is om Peking op deze manier veilig te houden. Maar het is niet zo aantrekkelijk voor deze mensen. Als ze hun huis uit moeten, kunnen ze daar misschien pas over een maand weer naar terug als het water weer gezakt is. Als je huis daarna onbewoonbaar is geworden, kunnen mensen de schade maar vergoed krijgen tot 70 procent."