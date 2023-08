Python duikt op tussen kleding in kringloopwinkel

Medewerkers van een textielsorteercentrum in een kringloopwinkel in Dordrecht hebben een witte koningspython gevonden in een krat met oude kleding. De eigenaar van de slang is inmiddels gevonden.

Het reptiel werd gisteren ontdekt. Personeel belde direct de dierenambulance, die de wurgslang naar een reptielenopvang heeft gebracht.

"Ze kunnen overal tussenuit glippen. Ze kunnen door alle kleine kiertjes en gaatjes. Dus ik denk dat dat gebeurd is. Hij heeft gewoon een warm plekje gezocht en is waarschijnlijk in een zak met kleding terechtgekomen en zo die kant op gegaan", zegt een medewerker van de opvang tegen RTV Dordrecht/Rijnmond.

De python in de opvang: