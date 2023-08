Cattaneo klasse apart in tijdrit in Polen, Mohoric blijft maar net klassementsleider

Mattia Cattaneo heeft de voorlaatste rit in de Ronde van Polen gewonnen. De Italiaan van Soudal Quick-Step was in de 16,6 kilometer lange tijdrit een klasse apart.

João Almeida werd in Katowice op 13 seconden tweede en staat in het klassement nu naast leider Matej Mohoric, die elfde werd op 25 seconden. Thymen Arensman was de beste Nederlander op de vijftiende plaats.

Cattaneo was bij het tussenpunt al de snelste. Michal Kwiatkowski zat hem op de hielen, maar in het tweede deel zag de lokale favoriet het gat oplopen tot 21 seconden. De Pool staat in het klassement derde op 14 seconden van Mohoric en Almeida.

Vierde profzege

De 32-jarige Cattaneo vierde z'n vierde profzege. Z'n vorige overwinning, in 2021 in Luxemburg, boekte hij eveneens in een tijdrit en ook toen was Almeida tweede.

De Portugees van UAE Team Emirates maakte in Katowice 12 seconden goed op Mohoric, waardoor er moest worden gekeken naar honderdsten van een seconde wie er aan de leiding gaat.

De Sloveen begint aan de slotetappe van Zabrze naar Krakau over 166,6 kilometer met een minieme voorsprong.