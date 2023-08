Zangeres Lizzo bestrijdt aantijgingen wangedrag, maar veel steun voor melders

De Amerikaanse zangeres Lizzo bestrijdt de aanklachten van drie voormalig achtergronddanseressen voor seksueel wangedrag, discriminatie en het creëren van een onveilige werkomgeving. Ze reageert op Instagram en noemt de dagen na de aantijgingen "overweldigend teleurstellend" en "zwaar".

De artiest voegt toe "normaal niet te reageren op valse beschuldigingen, maar deze zijn te ongeloofwaardig en overdreven om niet op te reageren." In de aanklacht wordt gesproken over een vijandige omgeving, seksuele intimidatie en religieuze en racistische intimidatie.

De drie danseressen, die ook haar productieteam en het hoofd van het dansteam, Shirlene Quigley, aanklagen, werden eerder dit jaar ontslagen. Volgens Lizzo werden ze ontslagen omdat ze dronken waren tijdens het werk. In haar verklaring van vandaag staat: "Deze verhalen komen van oud-medewerkers die eerder al hadden toegegeven dat hun gedrag tijdens de tour onprofessioneel was."

Verklaringen

In de verklaringen komt ook een situatie in de Amsterdamse stripclub de Bananenbar voor. Lizzo zou daar haar "personeelsleden hebben gedwongen om naakte artiesten aan te raken, dildo's te vangen die uit de vagina's van de strippers werden gelanceerd en bananen te eten die uit de vagina's staken", zo valt te lezen in de aanklacht.

Een andere verklaring gaat over hoe de artiest een van de danseressen wees op haar gewichtstoename en haar daarover uitschold. Lizzo staat juist bekend als een voorvechter van body positivity, het respecteren en vieren van lichamen in alle soorten en maten. Dit komt ook terug in veel van haar teksten.

Lizzo heeft niets specifieks gezegd over deze verklaringen en gaat in haar statement niet inhoudelijk in op de verhalen die rondgaan. Wel zegt ze dat ze "nooit iemand belachelijk zou maken om iemands gewicht", omdat ze "zelf weet hoe het voelt" en dat ze "open is met haar seksualiteit" en het jammer vindt als dit gebruikt wordt om haar in kwaad daglicht te brengen.

Steun van andere oud-werknemers

Sinds het nieuws van de aanklacht naar buiten is gekomen, hebben verschillende mensen die eerder met Lizzo werkten, steun geuit voor de danseressen. Zo deelde een andere voormalig danseres dat "ze geen onderdeel is van de aanklacht, maar deze ervaring ook heeft gehad met Lizzo".

Ook Quinn Wilson, die eerder voor Lizzo werkte als creatief directeur, betuigde zijn steun voor de danseressen: "Ik ben al drie jaar geen onderdeel meer van dat wereldje, met een reden. Ik juich de kracht en het lef van de danseressen toe die dit aan het licht brachten. Ook ik heb bepaalde ervaringen."

Een andere vrouw die naar buiten kwam met steun, is filmmaker Sophie Nahli Allison, die een documentaire van Lizzo regisseerde: "Ik ben na twee weken weggelopen en zo respectloos behandeld. Ik heb gezien hoe arrogant en onaardig ze is. Nu ik deze verklaringen lees, besef ik hoe gevaarlijk die situatie was. Mensen met macht misbruiken een ander te vaak."

Er zijn nog betrokkenen naar buiten gekomen met steun voor Lizzo of verhalen die haar kant bevestigen.