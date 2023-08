Vind maar een hoekje in voetballerij dat beoogd Ajax-directeur Kroes niet kent

Vind maar eens een hoekje in de voetballerij dat de beoogde nieuwe Ajax-directeur Alex Kroes (48) nog niet kent. Hij zat als zaakwaarnemer om tafel met de grootste internationale voetballers en trainers. Hij was jeugdspeler bij Ajax en speelt daar nu nog als amateur. Hij leidde Go Ahead Eagles als (groot)aandeelhouder naar de eredivisie en behoorde tot voor kort tot de directie van AZ. En nu staat plots jeugdliefde Ajax op de stoep. De Amsterdamse clubleiding ziet in de voor het grote publiek onbekende Kroes de ideale algemeen directeur voor de enigszins op drift geraakte voetbalclub. De raad van commissarissen heeft de Utrechter voorgedragen als opvolger van Edwin van der Sar. "Als er één kandidaat is die het zou kunnen, dan is het Alex Kroes", zegt Jan Willem van Dop, algemeen directeur bij Go Ahead Eagles. Het nieuws verrast Van Dop, die in Deventer met Kroes samenwerkte, niet. "Het ging uiteindelijk sneller dan ik had verwacht, maar wel iets wat ooit zou komen." Jeugdspeler Ajax Een kleine veertig jaar geleden benadert Ajax Kroes ook al, als negenjarig jochie, om in de E-jeugd te komen voetballen. Kroes doorloopt de hele opleiding, neemt Jan Wouters graag als voorbeeld en deelt als speler van Oranje onder de achttien jaar kleedkamers met Clarence Seedorf, Patrick Kluivert en Giovanni van Bronckhorst.

Een doorbraak bij de profs komt er nooit, iets waar hij wel rekening mee houdt, zegt hij in 1993 als 19-jarige tegen Ajax Magazine. "De kans om in het eerste van Ajax te komen is natuurlijk klein. Daarom heb ik nooit mijn school verwaarloosd." Kroes voltooit een master bedrijfseconomie aan de VU in Amsterdam, spelend voor de zaterdagamateurs van Ajax, waar hij tot op heden in het vijfde elftal voetbalt. In 2000 richt Kroes met Kees Vos Sports Entertainment Group (SEG) op, een sportmakelaarsbedrijf dat uitgroeit tot een van de invloedrijkste kantoren in het vak en de belangen behartigt van onder anderen Cody Gakpo en Pep Guardiola, maar ook wielrenners en artiesten in de entertainmentwereld. Grootaandeelhouder Go Ahead Na achttien jaar verkoopt Kroes plots zijn SEG-aandelen en neemt hij een jaar later tachtig procent van de aandelen van voetbalclub Go Ahead Eagles over. "Ik heb als zaakwaarnemer en makelaar achttien jaar aan de andere kant van de tafel gezeten en heb me regelmatig verwonderd over hoe slecht de meeste clubs werden geleid. Zowel op laag als op hoog niveau. Ik dacht altijd: dat kan ik beter", zegt Kroes in 2020 tegen VI.

Jan Willem van Dop en Alex Kroes - Pro Shots

Bij de Deventer voetbalclub, die hij wil omtoveren tot de veertiende club van Nederland, krijgt Kroes meer oog voor het kleine. "Ik zat in een wereld met mensen die heel veel geld hadden verdiend of verdienen. Daarvan krijg je een niet helemaal realistische blik op de wereld." Dankzij Go Ahead belandt Kroes weer met zijn "voeten in de normale wereld", zoals hij het zelf verwoordt in VI, en werkt hij onder meer samen met de Voedselbank. In Deventer gaat zijn "socialere hart" weer harder kloppen. Opvolger Overmars Bij Ajax keert Kroes terug op bekend terrein, terwijl hij allang in de Johan Cruijff Arena had kunnen zitten. Kroes was in beeld als opvolger van technisch directeur Marc Overmars. Gesprekken zouden al zijn gevoerd en weinigen twijfelden nog aan de komst van Kroes. Ook Kroes zelf niet. "Hij heeft niet voor niets zijn aandelen Go Ahead Eagles verkocht in 2022", zegt Van Dop.

Marc Overmars en Edwin van der Sar in mei 2021 - ANP

Plannen om de Ajax-jeugdopleiding af te stoffen naar de ideeën van Johan Cruijff en Piet Keizer zouden klaarliggen, maar zo ver kwam het niet. Het verhaal gaat dat Kroes zich terugtrok toen Alfred Schreuder zonder zijn medeweten werd aangesteld door Edwin van der Sar, de man wiens stoel Kroes nu overneemt in de Johan Cruijff Arena. Maar wanneer dat precies gebeurt, is nog even de vraag. Kroes staat nog tot 1 september onder contract bij de AZ, dat hem na het afketsen van de baan als technisch directeur bij Ajax had aangenomen als directielid. Wanneer Kroes in Amsterdam tekent, hangt af van het non-concurrentiebeding van een jaar dat in zijn Alkmaarse contract staat. 'Verheugd en trots' Afhankelijk van de uitkomst van dat proces kan het nog maanden of zelfs een jaar duren tot Kroes zijn handtekening heeft gezet, zegt Ajax. Op de clubkanalen van Ajax bedankt Kroes in elk geval AZ al voor de gegeven tijd. "Ik ben zeer verheugd en bovendien trots dat de club mij voor deze functie heeft benaderd. Voor mij is het hier allemaal in de jeugd begonnen en ik ben als speler van de zaterdagafdeling nu nog altijd aan Ajax verbonden. Wat dat betreft breekt er straks een nieuwe fase aan in Amsterdam, daar heb ik enorm veel zin in." "Ik heb nog een verantwoordelijkheid bij AZ en die zal ik de komende tijd ook nemen. Ik ben AZ dankbaar voor de kansen en mooie tijd die ik heb gehad."

Alex Kroes in het stadion van Go Ahead Eagles - Pro Shots