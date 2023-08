Wel of geen Tourstart in Rotterdam? 'Geen kwestie van willen, maar van politiek'

Rotterdam en Den Haag willen nog steeds samen de start van de Tour de France naar Nederland halen. Rotterdam ziet dit het liefst gebeuren in 2025, nu de Tour volgend jaar van start gaat in Florence. Als straks ook 2025 is vergeven, kan het geld dat de gemeente heeft gereserveerd voor de start niet zomaar worden doorgeschoven. "Het is geen kwestie van willen, maar van politiek." Sinds 2021 trekken de steden al samen op om de Grand Départ naar Nederland te halen. Het idee is om de proloog in Rotterdam te rijden en de eerste etappe te starten in Rotterdam en te finishen in Den Haag. De steden hadden voor ogen om dit in 2024 of 2025 te laten gebeuren. Met het gezamenlijke bod dat ze deden is ruim twintig miljoen euro gemoeid. Overigens is al bekend dat Rotterdam volgend jaar de startplaats is voor de Tour de France Femmes.

Tour de France Femmes 2023: het erepodium met Lotte Kopecky, Demi Vollering en Katarzyna Niewiadoma - AFP

Eergisteren schreef het Algemeen Dagblad dat Rotterdam de plannen wilde staken omdat de starts van 2024 en 2025 al zouden zijn vergeven. Zo is de Grand Départ volgend jaar in Italië. Volgens de krant wil de organisatie van de Tour het wielerevenement in 2025 weer eens in Frankrijk laten beginnen. Dit zou betekenen dat de gemeenten opnieuw geld moeten reserveren voor de jaren daarna. Volgens ingewijden de Rotterdamse sportwethouder Faouzi Achbar aangeven dat hij dit niet ziet zitten: hij zou dit in tijden van bezuinigingen niet gepast vinden.

Tour de France 2023: Wout Poels schreeuwt het uit na zijn ritwinst - AFP