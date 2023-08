Uitgebrand vrachtschip onder oog van belangstellenden aangekomen in Eemshaven

Het uitgebrande autoschip Fremantle Highway is aangekomen bij de Eemshaven in Noord-Groningen. Rond 13.30 uur werd het schip door een sleepboot de havenmond in gevaren. De manoeuvres werden vanaf de kant gevolgd door enkele tientallen belangstellenden. Ze waren in de loop van de ochtend aangekomen om met verrekijkers de tocht over de Waddenzee te volgen. De kijkers verzamelden zich op de hoogste punten rond de haven voor het beste uitzicht: de zeedijk en een voetbrug over het havenspoor. Het geblakerde schip maakt indruk op de toeschouwers. "Met de kijker kun je goed zien dat de zijkant behoorlijk gehavend is", zegt de een. "De mensen die ervan af zijn gesprongen moeten doodangsten hebben uitgestaan", vult een ander aan. "Zie hoe hoog het is, alsof je van een torenflat af springt." Pottenkijkers worden na het afmeren geweerd: bij de kade waar het schip komt te liggen ontneemt een muur van gele zeecontainers inmiddels het zicht op de Fremantle Hightway. Toeschouwers trokken naar de zeedijk en zagen daarvandaan goed de schade aan het schip:

Op de dijk zagen veel mensen de omvang van de schade. - NOS

De reis begon vanmorgen om 05.00 uur vanaf de plek 16 kilometer boven Schiermonnikoog en Ameland waar het schip tijdelijk was geankerd. In konvooi met onder meer een schip van de Kustwacht het oliebestrijdingsschip Arca van Rijkswaterstaat werd koers gezet naar de kust. Bergingsexperts bleven aan boord om de situatie constant te monitoren. Hoewel bij aankomst te zien was dat het schip iets slagzij maakt, meldde Rijkswaterstaat vanochtend dat de ligging van het schip stabiel was. Ondanks de grote schade die de brand had veroorzaakt is de romp nog intact. Ook is er al dagenlang geen brand meer gemeld aan boord. Toch drong de tijd, omdat het weer vanmiddag minder gunstig wordt. "Het gaat behoorlijk waaien en dan wil je dat het schip letterlijk en figuurlijk naar een veiligere haven gaat", legt woordvoerder Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat uit. Er werd gisteravond daarom voor de Eemshaven 64 kilometer verderop gekozen, de grootste haven in de onmiddellijke omgeving. "Voor ons was het heel belangrijk om te kijken waar het schip het snelst naartoe kon. Maar de Eemshaven heeft ook faciliteiten om het schip verder af te handelen als die eenmaal aan de kabel ligt." Hoelang de reis precies zou duren was afhankelijk van getij en weersomstandigheden. Uiteindelijk arriveerde het schip een half uur later dan gepland bij de haven.

Belangstellenden zochten het hoogste punt voor een goed uitzicht - ANP

Omdat de taak van Rijkswaterstaat erop zit als het schip straks is afgemeerd, wil De Feijter niet in detail ingaan op wat er vervolgens gebeurt. "Het ligt in de lijn der verwachting dat er inspecties gehouden worden en dat de berger gaat kijken hoe hij de lading van boord krijgt. Het is aan de eigenaar om te kijken wat hij er nog mee wil doen. Maar je kan je voorstellen dat als er zo'n brand heeft gewoed, daar niet heel veel meer van over is." Aan boord waren volgens de vrachtbrief 3784 nieuwe auto's, waaronder bijna 500 elektrische. De Amerikaanse econoom Patrick Anderson berekende voor het vakblad Automotive News dat de schade van de vracht alleen al op zo'n 300 miljoen euro uitkomt. De brand aan boord van de Fremantle Highway ontstond vorige week dinsdag aan het begin van de nacht. Vanwege de felheid van het vuur verlieten alle 23 bemanningsleden het schip. Een van hen kwam om het leven toen hij van grote hoogte in zee sprong, enkele anderen raakten gewond door de val of het inademen van rook. Alle gewonden hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten.