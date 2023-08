Lokaal wateroverlast in oosten van het land door regen

De regen heeft in het oosten van het land op enkele plekken geleid tot wateroverlast. Zo dreigt in Hengelo (OV) een overkapping van een passage van een winkelcentrum het te begeven door de grote hoeveelheid regenwater.

De overkapping kan het gewicht van al het water amper aan, schrijft RTV Oost. De brandweer heeft een gat in het dak gemaakt, zodat het water eruit kan lopen.

Uit voorzorg heeft de politie winkelpanden en een aangrenzende parkeergarage ontruimd. De gemeente heeft bij de winkelpassage hekken geplaatst.

In de Achterhoek heeft het weer geleid tot ondergelopen straten, zoals in Ruurlo waar twee straten blank staan. Ook de N315 die rondom het dorp loopt, was ondergelopen, schrijft Omroep Gelderland. Volgens de regionale omroep staa er in Varsseveld ook enkele straten onder water.