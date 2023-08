Landelijke pinstoring in winkels voorbij, 'algemene netwerkstoring'

Mensen die aan het winkelen waren hebben rond het middaguur te maken gekregen met een landelijke pinstoring, waardoor op veel plaatsen niet gepind kon worden in winkels, tankstations en horecagelegenheden. Ook sommige geldautomaten werkten niet meer. De storing in het netwerk van pinautomaten begon rond 11.30 uur. Volgens Betaalvereniging Nederland is de storing inmiddels voorbij en kan er overal weer gepind worden

De technische storing was ergens in het landelijke netwerk van pinautomaten, waardoor mensen in het hele land er last van kon konden hebben, maar niet overal, zo legt een woordvoerder van Betaalvereniging uit. Niet duidelijk is hoeveel winkels betaalproblemen gehad hebben.