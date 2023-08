NFL-legende Brady mede-eigenaar voetbalclub Birmingham City: 'Weet veel over winnen'

Tom Brady is mede-eigenaar geworden van de Engelse Championship-club Birmingham City. De 46-jarige legende van het American football wordt aandeelhouder en voorzitter van de raad van advies van de voetbalclub.

Brady sprak alvast een video in om zich te presenteren aan de fans. "Laten we zeggen dat ik nog een hoop moet leren over het Engels voetbal, maar ik weet wel veel over winnen. Succes begint met hard werken, terwijl niemand toekijkt."

"Ik weet dat een team niets is zonder de steun van een stad. En het belangrijkste: ik houd ervan om de underdog te zijn", aldus Brady, die met name zijn kennis op het gebied van voeding, herstel en commercie zal gaan delen.

Birmingham degradeerde in 2011 uit de Premier League. Afgelopen seizoen werd de club zeventiende op het tweede niveau in Engeland.

Beste aller tijden

Brady wordt alom gezien als de beste quarterback aller tijden en werd vijf keer verkozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de Super Bowl. Hij won de Super Bowl zes keer met New England Patriots en één keer met Tampa Bay, in 2021.

In juli 2022 tekende hij een lucratief contract met Fox Sports om de komende tien jaar als analyticus aan het werk te gaan. In die tien jaar zou Brady 375 miljoen dollar (bijna 344 miljoen euro) gaan verdienen.